Конституционный суд Германии отклонил иск о запрете ультраправой партии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Федеральный Конституционный суд Германии не стал запрещать деятельность ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ), сообщила радиостанция Deutsche Welle.

"Нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху", - сказал председатель суда Андреас Фоскуле при оглашении вердикта.

Тем не менее, Конституционный суд ФРГ пришел к выводу, что идеология партии противоречит принципам и ценностям, зафиксированным в конституции страны.

Судебное разбирательство по поводу возможного запрета НДПГ было инициировано в 2013 году Бундесратом (представительство федеральных земель) при поддержке Бундестага (парламента).

Как отмечает радиостанция, первые судебные слушания по поводу НДПГ прошли в 2003 году, однако тогда суд не нашел оснований для запрета ультраправой партии.