Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ РФ на юге Балтики

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США и Швеции во вторник одновременно провели оперативную разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным TUPAN49, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, приблизился с юга к сухопутным границам Калининградской области. Находясь в воздушном пространстве Польши на высоте 9 тыс. метров, он в течение около двух часов вел радиотехническую разведку российской территории, временами приближаясь к границе на расстояние 60 км.

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он провел разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области, находясь на высоте приблизительно 12,5 тыс. м над международными водами Балтики.

После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Этот самолет с бортовым номером 62-4138 практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.

В последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно проводить разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.

Наблюдатели отмечают, в частности, что разведывательные полеты участились возле Калининградской области после размещения там новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер ", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".