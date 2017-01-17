Главы ДНР и ЛНР заявили о возвращении в Донбасс бежавших от войны местных жителей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), покинувших Донбасс в 2014 году, вернулись в свои регионы, утверждают глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"В 2014 году, в самый разгар боевых действий, в Донецке было 220-230 тыс. человек. На сегодняшний день в Донецке - почти 1 млн человек", - сказал Захарченко на пресс-конференции в Симферополе во вторник.

Плотницкий со своей стороны сообщил, что в ЛНР вернулись более 90% жителей, покинувших регион в период активных боевых столкновений.

"На сегодняшний день у нас 92-93% возврата беженцев. Остались (за пределами ЛНР - ИФ) только те, кто не хочет возвращаться, имеет другие убеждения", - сказал Плотницкий.

Между тем в ноябре 2016 года пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о более чем 1 млн временно перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

В свою очередь в Федеральной миграционной службе РФ в начале 2016 года сообщали, что в Россию с начала конфликта в Донбассе прибыли почти 2 млн жителей Украины.