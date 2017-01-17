Главные новости
Экономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыВ миреПутин усомнился во встречах Трампа с девушками легкого поведения
В мире

Военный самолет Нигерии по ошибке нанес удар по лагерю беженцев

В результате атаки погибли более 100 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Нигерии во время операции против террористов "Боко Харам" по ошибке нанес удар по лагерю беженцев, в результате чего погибли более 100 человек, в том числе сотрудники гуманитарных организаций. Об этом сообщает The Telegrapgh со ссылкой на власти страны.

Атака была совершена в месте Ран (Rann) близ границы с Камеруном в штате Борно. Власти штата сообщили, что в настоящее время из лагеря проводится эвакуация раненых.

По словам военных, атака была совершена после получения координат террористов. Они добавили, что среди пострадавших есть сотрудники Врачей без границ и Красного Креста.

По данным АР, среди погибших 20 сотрудников Международного комитета Красного Креста. Со своей стороны Врачи без границ сообщила о гибели 50 человек и 120 раненых.

Ранее жители Нигерии сообщали о смертях гражданских лиц в результате правительственных бомбардировок на северо-востоке страны, но это первый случай, когда власти Нигерии признали, что совершили атаку, отмечают СМИ.

Теги: Нигерия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"
Российский президент считает, что богатый организатор конкурсов красоты и так общался с самыми красивыми женщинами мираПодробнее
ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцамиЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами
Иски к России подали 45 граждан США, которые из-за "закона Димы Яковлева" не смогли завершить уже начатое оформление документовПодробнее
Поиски малайзийского лайнера МН370 прекращеныПоиски малайзийского лайнера МН370 прекращены
Власти Австралии, Китая и Малайзии решили остановить поиски после того, как обследовали территорию площадью 120 тыс. км западнее АвстралииПодробнее
Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ БишкекаПоисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофыПодробнее
Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции также назвала бессмысленными антироссийские санкцииПодробнее
В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомогоПодробнее
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавтСкончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 годуПодробнее
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью

Владимир Путин о "компромате" на Дональда Трампа

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыВ миреПутин усомнился во встречах Трампа с девушками легкого поведенияМоскваМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
Уходящая администрация США отвергла обвинения в подрыве легитимности Трампа
Третий тур выборов председателя Европарламента не определил победителя
Военный самолет Нигерии по ошибке нанес удар по лагерю беженцев
Количество абортов в США сократилось до минимума за более чем 40 лет
Фотохроника 17 января
Дадин оспорит в суде свой перевод из Карелии в алтайскую колонию
Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи