Военный самолет Нигерии по ошибке нанес удар по лагерю беженцев

В результате атаки погибли более 100 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Нигерии во время операции против террористов "Боко Харам" по ошибке нанес удар по лагерю беженцев, в результате чего погибли более 100 человек, в том числе сотрудники гуманитарных организаций. Об этом сообщает The Telegrapgh со ссылкой на власти страны.

Атака была совершена в месте Ран (Rann) близ границы с Камеруном в штате Борно. Власти штата сообщили, что в настоящее время из лагеря проводится эвакуация раненых.

По словам военных, атака была совершена после получения координат террористов. Они добавили, что среди пострадавших есть сотрудники Врачей без границ и Красного Креста.

По данным АР, среди погибших 20 сотрудников Международного комитета Красного Креста. Со своей стороны Врачи без границ сообщила о гибели 50 человек и 120 раненых.

Ранее жители Нигерии сообщали о смертях гражданских лиц в результате правительственных бомбардировок на северо-востоке страны, но это первый случай, когда власти Нигерии признали, что совершили атаку, отмечают СМИ.