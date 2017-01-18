Air India зарезервировала в салонах самолетов места для одиноких женщин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Флагманская индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия, передает BBC. Первые два ряда - шесть мест - будут изначально зарезервированы для женщин на всех рейсах. С этой недели акция начнется на внутренних рейсах, в дальнейшем будет распространена на все полеты Air India.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа. Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажирок, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класса в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией. В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.

Ранее в январе Air India объявила, что все бортпроводникам будут выдаваться наручники, чтобы ограничить свободу передвижения наиболее беспокойных пассажиров. В 2015 году пассажирские авиаперевозки в Индии подскочили на 20%, что сделало страну самым быстрорастущим авиарынком в мире, пишет The Guardian. Однако этот рост сопровождается существенными проблемами безопасности - от самолетов, которые садятся мимо ВПП, до пилотов, злоупотребляющих алкоголем на рабочем месте.

В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.