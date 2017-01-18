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Лавров назвал лицемерием выпады администрации Обамы против Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выпады уходящей администрации США против команды избранного президента Дональда Трампа выглядят лицемерно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

В частности, глава российской дипломатии привел пример, когда Трамп несколько дней назад высказал в интервью свое мнение о миграционной политике Германии, госсекретарь США Джон Керри заявил, что это неэтично и является вмешательством в дела этой страны.

"И это говорят люди, которые не только на словах пытались поучать другие страны, включая Европу. Например, Барак Обама лично агитировал против Brexit. Это говорят люди, которые вмешиваются в чужие дела далеко небезобидным способом, с применением военной силы с целью смены режимов", - сказал в связи с этим министр.

Теги: Сергей Лавров, США, Барак Обама, Дональд Трамп
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