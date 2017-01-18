Белорусская оппозиция задумалась о "марше тунеядцев" в День Конституции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Три оппозиционные структуры Белоруссии - Объединенная гражданская партия (ОГП), движение "За Свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия" (БХД) - планируют проведение "марша тунеядцев" против декрета "О предупреждении социального иждивенчества".

"Мы уже начали обдумывать с нашими партнерами по правоцентристской коалиции возможность проведения так называемого "марша тунеядцев", - заявил лидер партии ОГП Анатолий Лебедько журналистам.

В качестве возможной даты проведения марша он назвал день Конституции Беларуси - 15 марта.

По словам Лебедько, ОГП рассматривает возможность подачи соответствующей заявки в Мингорисполком.

"Сейчас будем активизировать работу по сбору подписей, чтобы усилить позицию Анны Канопацкой в Палате представителей (член ОГП, депутат - ИФ), когда этот вопрос будет рассматриваться. Если у нее на руках будут тысячи, а лучше десятки тысяч подписей (против "тунеядского" сбора - ИФ), то это сделает ее голос более сильным", - сказал Лебедько.

В среду в Минске представители партии ОГП собирали подписи белорусов за отмену "тунеядского" налога.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан страны, постоянно проживающих в Белоруссии иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Базовая величина в Беларуси в настоящее время составляет 23 белорусских рубля.