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В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

В Киргизии похоронили погибших при крушении "Боинга"

Есть обновление от 16:32

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Похороны погибших при крушении грузового "Боинга 747-400", который в минувший понедельник рухнул на поселок возле бишкекского аэропорта "Манас" прошли в разных регионах Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства страны.

"Похороны прошли в Чуйской, Нарынской областях (север страны), а также в Ошской области (юг страны). Вчера похороны состоялись в городе Бишкек, а также в Ошской и Джалал-Абадкой областях (юг республики)", - сказал представитель пресс-службы. Он отметил, что останки погибших были доставлены в регионы при содействии МЧС республики.

По его словам, в похоронах принимали участие полномочные представители правительства в областях, которые также передали материальную помощь от властей родственникам погибших.

В стране продолжают действовать пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим в управлениях МЧС городов Бишкек и Ош, а также во всех управлениях МЧС областей.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждан Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.

Теги: Киргизия, Бишкек
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