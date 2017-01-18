Полиция Гоа не подтвердила задержание россиян за дебош в самолете

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В полиции Гоа и руководстве аэропорта не подтверждают информацию о задержании двух россиян за дебош в самолете, сообщил агентству "Интерфакс" третий секретарь генконсульства России в Мумбаи Данил Насибуллин.

"Генконсульство России в Мумбаи получило из СМИ информацию о предположительном задержании 18 января двух граждан России в аэропорту в Гоа вследствие дебоша, устроенного ими на борту чартерного рейса из Москвы. В настоящий момент представители полиции Гоа и руководства аэропорта штата эти сведения не подтверждают", - сообщил Насибуллин.

Он отметил, что генконсульство находится в постоянном контакте с официальными властями штата Гоа.

Ранее сообщалось, что два пассажира чартерного рейса, направлявшегося из "Домодедово" в Гоа, в состоянии алкогольного опьянения устроили на борту дебош. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, экипаж доложил о случившемся диспетчерам аэропорта Гоа, те вызвали к трапу самолета полицию, которая задержала россиян.