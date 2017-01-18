Число жертв ошибочного авиаудара по беженцам в Нигерии выросло до 70

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 70 человек погибли и 100 получили ранения в результате осуществленного днем ранее ошибочного авиаудара ВВС Нигерии по лагерю беженцев в городе Рэнн, сообщают в среду западные СМИ.

"По последним оценкам, 70 человек были убиты и более 100 получили ранения", отмечается в заявлении Международного комитета Красного Креста.

Накануне ВВС Нигерии нанесли по ошибке удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел утром в районе городка Рэнн, штат Борно, где действуют боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам".

По данным СМИ, лагерь подвергся бомбардировке, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие его обитателям.

В свою очередь, организация "Врачи без границ" ранее сообщала о 50 погибших и 120 пострадавших.