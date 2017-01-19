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Кабмин Украины передал "Укрзализныцю" под управление правительства

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины передал для повышения эффективности корпоративного управления компанию "Укрзализныця" под управление правительства, сообщил "Интерфаксу" государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

По его словам, в среду правительство приняло решение, которым привело устав компании в соответствие с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". Галущак подчеркнул, что эти изменения в устав направлены на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

По закону учредителем "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины. "Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", - сказал госсекретарь. Он отметил, что при этом должна усилиться роль наблюдательного совета "Укрзализныци" как органа управления, который возглавляет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"Министерство инфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов", - сказал Галущак.

По его словам, это позволит наконец сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования железнодорожного транспорта.

Теги: Укрзализныця, Украина
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