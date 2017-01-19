В Испании задержали гражданина России по запросу ФБР

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Испании задержали в аэропорту Барселоны гражданина России, программиста Станислава Лисова, сообщил телеканал RT со ссылкой на жену задержанного и посольство России.

Лисову не предъявили обвинений. Сейчас он находится в тюрьме каталонского Мартореля. Полицейские, задержавшие Лисова и его супругу, объяснили, что это делается по запросу ФБР и Интерпола. Российскую сторону не уведомили о планирующемся задержании.

Станислав Лисов был задержан 13 января, когда находился на отдыхе в Испании. Он с семьей живет в Таганроге, занимается разработкой и поддержкой сайтов.