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Что случилось этой ночью: четверг, 19 января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Снежная лавина сошла на один из отелей в Апениннских горах. В здании под снегом находятся 20 постояльцев и персонал. Спасатели пытаются установить с ними связь.

- Следователи нашли автомобиль, на котором ехали исполнители покушения на бизнесмена в Москве в среду. Кроме того, установлена личность его владельца. На основе полученной информации выдвинуты версии покушения.

- Барак Обама провел последнюю пресс-конференцию в качестве президента США. Он отвечал на вопросы о внешней и внутренней политике, рассказал о Дональде Трампе, отношениях с Кубой, израильских поселениях в Палестине и о том, что конструктивные отношения с Россией - в интересах США и всего мира.

- Сахалинскую больницу обязали выплатить больше миллиона рублей пациентке, которой по ошибке удалили здоровую почку.

- Испанская полиция задержала российского программиста по запросу ФБР и Интерпола. Задержание случилось в минувшую пятницу, но никаких обвинений пока не предъявлено.

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