Бортовые самописцы разбившегося в Киргизии "Боинга" отправлены в Москву

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Черные ящики" с грузового "Боинга 747-400", потерпевшего в понедельник крушение рядом с аэропортом "Манас", отправлены в Москву для расшифровки, они получили значительные повреждения, сообщил в четверг местным СМИ министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов.

По его словам, "бортовые самописцы отправили сегодня в 7:30 (04:30 по москоскому времени) в Москву для расшифровки".

Он сообщил, что накануне комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обследовала место крушения. "Сегодня работа продолжится. Ожидается, что к концу дня специалисты разрешат перевезти обломки в ангар", - сказал он.

"Разбившийся Боинг относительно новый. Бортовые самописцы тоже обновленные. Визуально они очень повреждены, обгорели. Но специалисты надеются, что внутри - целые", - рассказал киргизский министр.

Ранее в пресс-службе министерства транспорта и дорог сообщили "Интерфаксу", что, "в настоящее время на месте крушения грузового воздушного судна работают представители от МАК в составе шести человек. Члены Комиссии разделились на три группы. Первая из них ведет работу на месте происшествия, вторая - с представителями международного аэропорта "Манас", третья с государственным предприятием "Кыргызаронавигация" при министерстве транспорта и дорог Киргизии".

Найденные бортовые самописцы были переданы представителям МАК.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.