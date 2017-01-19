Избранный президент Гамбии примет присягу в Сенегале

Это связано с тем, что проигравший на выборах действующий глава государства отказывается покидать свой пост

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент Гамбии Адама Барроу заявил, что будет принимать присягу главы государства в посольстве страны в Сенегале, так как действующий президент Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Я хотел бы сообщить, что инаугурационная церемония пройдет в посольстве Гамбии в Дакаре в Сенегале", - написал Барроу в твиттере.

Накануне он заявил, что "президентство Джамме официально завершено, и Гамбия вступает в новую эру".

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Адама Барроу. Однако Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призывает к новым выборам.

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если президента страны Джамме не удастся дипломатическим путем убедить уйти в отставку после истечения его мандата. В частности, к вводу своих войск готовы Нигерия, Сенегал и Гана.