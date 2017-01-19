Разбившийся турецкий "Боинг" не имел права разгружаться в Киргизии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заказчиком груза, находившегося на борту самолета "Боинг 747-400", который 16 января упал на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас", выступала турецкая сторона, разгрузка на территории Киргизии не предусматривалась.

Как сообщил в четверг журналистам в четверг глава Международного аэропорта "Манас" Эмир Чукуев, "груз предназначался турецкой стороне, которая и выступала его заказчиком".

"Рейс был транзитный, в Бишкек шел на техническую посадку, предусматривающую дозаправку и смену экипажа без выгрузки. По нашим сведениям, коммерческих прав на разгрузку у него не было", - сказал Чукуев.

В свою очередь замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев сообщил журналистам, что "несгоревшие при пожаре, возникшем после крушения самолета, остатки груза доставлены на склад и опечатаны".

"Из 85 тонн груза после крушения осталось 300 кг. После окончания расследования уголовного дела остатки будут переданы турецкой стороне или его владельцам, если такие обратятся к правоохранительным органам Киргизии", - отметил он.

Вместе с тем в парламенте Киргизии подозревают, что часть груза с разбившегося "Боинга" предназначалась республике и должна была быть выгружена после посадки в "Манасе". В парламенте создали комиссию по изучению принадлежности груза "Боинга".

16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.