Трамп попросил сотрудников администрации Обамы повременить с уходом в отставку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников нынешней администрации продолжить работу и после его прихода ко власти, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ключевых ведомств. Об этом заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал он на брифинге.

В частности, по словам Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, замгоссекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

Спайсер пояснил, что в дальнейшем в администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.