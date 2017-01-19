В мире

Спасатели в Италии извлекли трех погибших из накрытого лавиной отеля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли три тела из здания отеля Rigopiano в регионе Абруццо в Италии, на который минувшей ночью обрушилась снежная лавина, сообщают в четверг местные СМИ.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал. Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.

Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, написав: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.

В конце октября - начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, оно унесло жизни почти 300 человек и оказалось самым сильным в стране с 1980 года.

Погребенный под лавиной отель в Италии

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Теги: Италия
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