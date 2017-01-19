Племянница Митта Ромни возглавила Национальный комитет Республиканской партии США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Национальный комитет Республиканской партии США избрал Ронну Ромни МакДэниел своим новым лидером, сообщает в четверг агентство The Associated Press.

По его данным, это решение приняли члены комитета, прибывшие со всей страны на съезд в Вашингтоне в преддверии инаугурации своего однопартийца - избранного президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что кандидатуру МакДэниел активно поддерживал сам Трамп. При этом новый лидер республиканцев приходится племянницей бывшему кандидату в президенты США Митту Ромни.

Ранее МакДэниел занимала пост председателя Республиканской партии в штате Мичиган и активно помогала Трампу получить голоса избирателей в этом штате. При этом она активно поддерживала Трампа на протяжении всей предвыборной кампании, несмотря на острую критику избранного президента со стороны ее дяди.

На новом посту МакДэниел сменит Ринса Прибаса, который назначен Трампом на должность главы аппарата Белого дома.