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Госсекретарь США поблагодарил коллег и журналистов за совместную работу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри в четверг пришел на брифинг американского госдепа, чтобы поблагодарить журналистов за совместную работу и попрощаться с ними.

В своей речи, помимо благодарности журналистам, Керри отметил работу в последние годы представителей госдепа Джона Кирби, Марка Тонера, Мари Харф, Джен Псаки и других, и также поблагодарил их за проделанную работу.

В четверг госдеп проводит заключительную конференцию при администрации Барака Обамы.

В пятницу, 20 января, в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп.

Теги: Джон Керри, США
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