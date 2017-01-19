На приглашение об участии в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - США получили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но решение пока не принято, это должна сделать новая администрация США, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", - сказал он на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.

"Насколько мне известно, решения не было принято", - отметил дипломат.

Он уточнил, что обсуждать этот вопрос с новым руководством страны будет действующий замгоссекретаря Том Шэннон, который продолжит работу при новой администрации. "Насколько я понимаю, Том Шэннон будет консультироваться с членами нового Национального совета по безопасности по поводу этой встречи. И, в случае согласия участвовать в ней, будет решено, на каком уровне это следует делать", - сказал Кирби.

Трамп попросил Шэннона продолжить работу в госдепе по крайней мере до тех пор, пока не сформировалось новое руководство этого ведомства.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что США получили приглашение участвовать в переговорах в Астане. Российская сторона отказалась это официально подтвердить, заявив, что считает неуместным комментировать состав участников, пока формат встречи еще не согласован.

Межсирийские переговоры с участием представителей правительства Сирии и оппозиции планируется провести в Астане 23 января.