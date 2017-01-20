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Трамп назвал свою команду самой умной в истории Белого дома

Избранный президент прибыл в Вашингтон накануне своей инаугурации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, который в четверг приехал в Вашингтон для подготовки к инаугурации, назвал свою команду самой умной в истории Белого дома, передает ABC News.

"Наш IQ гораздо выше, чем у любо другого когда-либо собранного кабинета" , - заявил он, выступая на торжественном обеде в принадлежащем ему отеле.

Инаугурация Трампа состоится в пятницу, 20 января.

Теги: Дональд Трамп, США
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