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Военные США заявили о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) убит в результате авиаудара по территории провинции Идлиб, сообщил в четверг официальный представитель Пентагона Питер Кук.

"12 января вооруженные силы США ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" Абд аль-Джалиля Аль-Муслими в результате точечного авиаудара в районе Серакаб (город на северо-западе Сирии, расположенный на территории провинции Идлиб - ИФ) в Сирии", - говорится в заявлении Кука.

Там отмечается, что он был выходцем из Туниса, обучался у талибов в конце 1990 и имел обширные и длительные связи с многочисленными террористами из "Аль-Каиды".

Теги: США, Сирия, Аль-Каида
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