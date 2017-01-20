Совбез ООН поддержал нового президента Гамбии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию, признающую президентом Гамбии избранного на декабрьских выборах Адама Барроу и осуждающую попытки противостоять мирной передаче власти со стороны предыдущего президента этой страны Яйи Джамме.

Как передает корреспондент "Интерфакса", все 15 членов Совбеза проголосовали "за".

Как отмечается в тексте резолюции, СБ ООН решительно осуждает "заявление бывшего президента Джамме от 9 декабря о неприятии официальных результатов состоявшихся 1 декабря выборов и захват Независимой избирательной комиссии вооруженными силами Гамбии". Кроме того, Совбез осудил "попытки узурпировать волю народа и нарушить целостность избирательного процесса Гамбии".

СБ ООН "одобряет решения ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств - ИФ) и Африканского союза признать г-на Адама Барроу в качестве президента Гамбии".

Как заявил в ходе своего выступления в Совбезе заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, российская делегация проголосовала за резолюцию "исходя из необходимости обеспечения мирной передачи власти в стране, избежание кровопролития и дальнейшей дестабилизации". "Мы также проголосовали в поддержку усилий ЭКОВАС и Африканского союза по разблокированию постэлекторального кризиса мирными средствами. Мы высоко ценим посреднические усилия этих организаций, а также стран региона, спецпредставителя генсекретаря ООН по Западной Африке. Надеемся, что совместными усилиями мир и порядок в Гамбии будет сохранен", - сказал дипломат.

Политический кризис в Гамбии разразился после того, как проигравший на выборах 1 декабря Яйя Джамме отказался покидать свой пост и обеспечить мирную передачу власти выигравшему выборы Адаме Барроу. Последний уже принес присягу и фактически вступил в свои права. Мандат Джамме истек 19 января, однако он отказывается покидать свой пост. В четверг стало известно, что в связи с этим Сенегал ввел свои войска на территорию Гамбии.