Послом США в Великобритании при Трампе станет владелец футбольного клуба

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный американский президент Дональд Трамп назначит на пост посла США в Великобритании бизнесмена, владельца футбольного клуба "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсона, сообщает в четверг The Guardian.

Отмечается, что Джонсон является одним из спонсоров Республиканской партии, хотя Трампа начал поддерживать только весной 2016 года, а до этого занимался финансированием кампании Джебба Буша. Кандидатура Джонсона на должность посла рассматривается на пост посла с декабря прошлого года.

"Нью-Йорк Джетс" (New York Jets) - профессиональный клуб по американскому футболу из Нью-Йорка, выступающий в Национальной футбольной лиге, основан в 1960 году.