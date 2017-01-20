Порошенко обсудил с новым генсеком ООН минские соглашения и Крым

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко провел в швейцарском Давосе продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций, сообщается в четверг на официальном сайте главы украинского государства.

В частности, Порошенко встретился с новоизбранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним поддержку международной организацией суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также имплементацию Минских договоренностей и способствование выполнения резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. Вместе с тем лидер Украины проинформировал Гутерреша о передаче Киевом исков в Международный суд ООН против России.

Также Порошенко обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ускорение ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В администрации президента Украины отметили, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и ситуации с Крымом, в том числе налаживаются связи с новой администрацией США.