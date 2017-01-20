Госсекретарь США Джон Керри пригласил на свой последний брифинг лабрадора Бена

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Уходящий госсекретарь США Джон Керри провел свой последний брифинг в госдепартаменте в компании лабрадора Бена, сообщает в четверг CNN.

John Kerry made a surprise appearance in the State Department briefing room with a special guest: his dog Ben https://t.co/nT9bb3jXn9 pic.twitter.com/xrqRRNeM4Q — CNN (@CNN) 19 января 2017 г.

Появление пса вызвало большое оживление среди журналистов, которых госсекретарь заверил, что его питомец очень дисциплинирован.

Несмотря на то, что это первое официальное появление Бена на публике, у него есть аккаунт в твиттере @DiploMutt и более трех тысяч подписчиков. Он часто сопровождал главу госдепа в его рабочих поездках.