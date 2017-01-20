Замгоссекретаря США будет временно выполнять обязанности главы госдепа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Томас Шэннон, являющийся заместителем госсекретаря США в администрации президента Барака Обамы, будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства с 12:00 по местному времени (20:00 по Москве) пятницы и до утверждения сенатом на пост госсекретаря кандидата, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом, сообщил госдеп.

Госсекретарь Джон Керри в четверг попрощался со своими сотрудниками и покидает пост.

Как сообщают СМИ, Шэннон в четверг провел краткую встречу с претендующим на пост главы госдепартамента Рексом Тиллерсоном, о содержании состоявшейся беседы не сообщается.

СМИ информируют, что кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря может быть рассмотрена сенатом в понедельник.