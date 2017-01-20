В Госдуме призвали не ждать быстрого восстановления добрых отношений с США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что следует дождаться формирования новой администрации США, чтобы говорить о ее позиции в отношении России.

"Показательно, что кандидаты Трампа на ключевые посты придерживались достаточно жестких позиций в вопросах и об антироссийских санкциях, и о Крыме, а также ситуации на Украине и в Сирии. Мы видели это при рассмотрении кандидатур в сенате конгресса США, где предстоит вскоре утвердить новых госсекретаря, министра обороны и директора ЦРУ. Даже награжденный российским орденом Дружбы Рекс Тиллерсон, которого Трамп выдвигает на пост главы американской дипломатии, был весьма далек от дружественных высказываний в адрес России. Однако пока это также не отражает официальную позицию Вашингтона на российском направлении в полной мере", - написал Слуцкий в статье, которую публикует в пятницу газета "Известия".

Он призвал набраться терпения и дождаться официального вступления Дональда Трампа в должность президента США.

"Безусловно, мы не ждем простого и быстрого восстановления российско-американских отношений. Вместе с тем рассчитываем, что команда Дональда Трампа будет готова к прагматичному и конструктивному диалогу с Россией и отойдет от устаревших клише времен холодной войны", - подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.