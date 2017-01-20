Пентагон заявил о ликвидации в Сирии еще двух террористов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один из лидеров "Исламкого государства" и один из главарей "Аль-Каиды" (обе группировки запрещены в РФ) ликвидированы в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

"Ответственный за внешние операции в "Аль-Каиде" Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси был убит в результате точечного авиаудара США неподалеку от Идлиба в Сирии", - сказал он. Кук отметил, что террорист был связан с обеспечением деятельности экстремистов и проведением внешних операций, а также был причастен к планам совершения террористических атак в западных странах.

Кроме того, официальный представитель минобороны США подтвердил гибель члена руководящего совета ИГИЛ Абу Анас Аль-Ираки в результате состоявшегося 8 января рейда против террористов, направлявшихся в Ракку. "Он был давним членом руководства ИГИЛ, начиная с его формирования на базе "Аль-Каиды" в Ираке. Он занимался медийными и финансовыми операциями, входил в ближний круг главы ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади", - сказал Кук.

Ранее Кук сообщил о ликвидации в результате авиаудара 12 января в районе Серакаб (северо-запад Сирии в провинции Идлиб) одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Абд аль-Джалиля Аль-Муслими.