В США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ряд торжественных и официальных мероприятий прошел в четверг в США в связи с запланированной на 20 января инаугурацией избранного президента Дональда Трампа. Тем временем, в Белом доме ведутся последние приготовления к приходу 45-го главы Соединенных Штатов.

"ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ"

Трамп прибыл в столицу США со своей супругой и детьми после полудня за день до церемонии инаугурации. По информации агентства Associated Press, избранный президент и главный судья Верховного суда Джон Робертс провели краткую встречу в Блэр Хаусе, чтобы обсудить детали намеченной на пятницу присяги. После этого Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс почтили память ветеранов США, возложив венки на Арлингтонском Национальном кладбище.

Во второй половине дня в Мемориале Линкольна начался концерт "Make America Great Again! Welcome Celebration ("Снова сделаем Америку великой! Приветственное празднование"). Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы принять участие в мероприятии, многие надели кепки со слоганом президентской кампании в поддержку Трампа.

Сам избранный президент сидел на концерте рядом с супругой Меланьей Трамп, дочерью Иванкой и ее мужем - Джаредом Кушнером. Избранный президент слушал концерт внимательно, иногда подпевал и кивал в такт музыке. По окончании шоу, на котором выступили американская рок-группа 3 Doors Down, Джон Войт, Дженнифер Холлидей, группа The Piano Guys, Ли Гринвуд, ди-джей RaviDrums и другие, Трамп взял слово и обратился к толпе сторонников.

Он вновь пообещал "сделать Америку великой для каждого, для всех". "Я обещаю вам, что я буду работать усердно над тем, чтобы вы вернули свои рабочие места... Мы будем укреплять наши вооруженные силы, мы укрепим наши границы", - сказал он. "Грядут изменения", - подытожил избранный американский лидер и пригласил "насладиться праздничным фейерверком", который впечатлил зрителей своим масштабом.

Через некоторое время Трамп выступил снова, но уже на вечернем ужине на Юнион Стейшн, где присутствовали спонсоры высокого уровня, кандидаты на должности в будущей администрации и члены Конгресса. Трамп похвалил формирующуюся команду и назвал ее "командой тех, кому до сих пор не было равных", добавив, что "оппоненты совершенно сходят с ума" в связи с его выбором.

Он также пошутил, сказав, что если во время инаугурации "действительно начнет лить дождь, то народ, наконец, убедится, что на нем не парик".

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

В то время, пока Трамп и Пенс выступали с благодарностью перед приглашенными на праздничный ужин, в Нью-Йорке прошла акция протеста против Трампа с участием мэра города Билла де Блазио и известных американских актеров Роберта де Ниро, Алека Болдуина, Марка Руффало, кинорежиссера-документалиста Майкла Мура и других.

Акция началась в четверг в 18:00 по местному времени в Нью-Йорке с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. Мур назвал Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" с момента начала его президентства.

ЗА КУЛИСАМИ БЕЛОГО ДОМА

Сотрудники Белого дома в последние дни в суете готовились к передаче власти, пишут американские СМИ. Трампу и его переходной команде пришлось экстренно заменить примерно 4 тыс. работников с уходом администрации Барака Обамы.

Поскольку множество людей уже покинули здание, их рабочие места в Западном крыле Белого дома пустуют без компьютеров и рабочих бумаг. Но в то же время в президентской резиденции осталось множество лакеев, поваров, садовников и других менее публичных сотрудников, так как новая команда их менять не стала. В целом в резиденции главы США на нужды президентской четы трудятся порядка 100 человек.

Утром в день инаугурации, прежде чем уходящий с должности лидер проведет для своего преемника прощальное чаепитие, обслуга соберется в Восточном зале, чтобы попрощаться с теперь уже бывшим первым лицом государством и его супругой.

СМЕНА ПРЕЗИДЕНТА - СМЕНА ШТОР

20 января ровно в 12:01 по местному времени, когда Трамп пройдет процедуру присяги в качестве президента, а Барак Обама официально покинет свой пост, десятки служащих приступят к замене перечня предпочтений первого лица государства - любимой еды, одежды, туалетных принадлежностей, произведений искусства и мебели.

В рамках переходного процесса назначаются специальные кураторы, которые следят за тем, чтобы уходящий президент с женой не забрали с собой культурные ценности, не принадлежащие им лично. Как отмечает издание The Hill, на месте фотографий Обамы, его семьи и подчиненных, которые висели на стенах Западного крыла, остались только рамки.

Переходная команда Трампа отказалась комментировать информацию о том, какие распоряжения были даны поварам и декораторам на первый день его пребывания у власти. Однако представительница команды на условиях анонимности рассказала о работе с дизайнером, которому поручили отдельные элементы интерьера Белого Дома, пишет The New York Times. К примеру, избранный президент планирует поменять шторы в Овальном кабинете.

Будущая первая леди пока решила не переезжать в резиденцию, поскольку десятилетнему сыну Трампов нужно в этом году закончить школу в Нью-Йорке.

ПРИХОД К ВЛАСТИ

Трамп победил на президентских выборах 8 ноября прошлого года. 19 декабря американские выборщики утвердили Трампа в статусе главы государства, а 6 января победу республиканца утвердил Конгресс США. Инаугурация Трампа пройдет в пятницу, 20 января.

Помощница избранного лидера Келлин Конуэй пообещала, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

По данным ряда исследований, опубликованных в последние дни в американских СМИ, Трамп вступит в должность наименее популярным среди президентов в современной истории Соединенных Штатов. Данные свидетельствуют о том, что его приход к власти не только не объединил два лагеря избирателей, но и продолжил поляризацию в обществе.