Экс-министр Франции Амон победил на итоговых дебатах праймериз от "левых"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бывший министр образования Франции Бенуа Амон с минимальным отрывом выиграл третьи дебаты участников праймериз партии социалистов, свидетельствуют результаты опроса компании Elable.

Так, 29% респондентов считают, что выступление Амона было наиболее убедительным. Еще 28% отдали предпочтение экс-министру экономики Арно Монтебуру. Третье место занял бывший премьер-министр Манюэль Вальс, получивший 21% голосов.

Между тем среди опрошенных, которые являются сторонниками "левых", Амон лидирует с более значительным отрывом - он получил 34% голосов, тогда как Вальс занял второе место с 24%, а Монтебур стал третьим с 23%.

Однако, согласно онлайн-опросу на сайте газеты Le Figaro, на настоящий момент 22% респондентов считают, что наиболее убедительно на третьих дебатах праймериз "левы" выступил Вальс. За ним следует Монтебур (20%), третье место с 15% делят Амон и экс-министр Сильвия Пинель.

Заключительные дебаты участников праймериз социалистов прошли во Франции в четверг вечером. Французские СМИ напоминают, что, согласно результатам опросов, на первых и вторых дебатах наиболее убедительным респонденты признавали выступления Монтебура.

Цель праймериз - определить единого кандидата в президенты Франции от французских партий левого толка. Первый тур голосования состоится 22 января, а второй - 29 января.