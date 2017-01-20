В Гамбурге обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Обезвреживание в Гамбурге двух неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны привело к массовой эвакуации жителей целого района, пишет в пятницу германская газета Hamburger Abendblatt.

"Бомбы находятся в грунте на глубине семи метров", - приводит издание слова представителя местной спасательной службы. Вес одной из авиабомб, которая все это время находилась под землей в городском канале, составляет около тонны.

На месте обнаружения бомб идут поисковые работы, в них участвуют сотрудники спасательных служб и саперы. Проезд к этой части города перекрыт в радиусе 300 метров, а движение автомобилей и поездов временно прекращено, отмечает издание.