Депортацию Мингазова МИД РФ объяснил "подростковой вредностью" администрации Обамы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ охарактеризовали как непрофессионализм и подростковую вредность администрации Обамы депортацию россиянина Равиля Мингазова из Гуантанамо в ОАЭ.

"19 января стало известно, что Мингазов, бесправно удерживавшийся США 14 лет в Гуантанамо, был в пожарном порядке депортирован в ОАЭ... Столь поспешное, без надлежащего консульского уведомления, действие уходящей администрации выглядит как проявление подростковой вредности", - написал в своем твиттере уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Жаль, что в последний день президентства Обамы его администрация отметилась очередным непрофессиональным шагом... Неоднократно переданные нами властям США требования вернуть его в Россию как гражданина нашей страны были проигнорированы", - сказал Долгов.