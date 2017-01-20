Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли шестерых выживших в засыпанном лавиной отеле Rigopiano в регионе Абруццо в Италии, сообщает Sky News.

По словам одного из пожарных, работающих на месте происшествия в качестве спасателей, они могут переговариваться с выжившими. К отелю для эвакуации потерпевших вылетели вертолеты. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание: на месте происшествия всю ночь проводились поисковые работы.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Лавина шириной в 300 м, ломавшая на своем пути деревья, обрушилась на четырехэтажное здание. По данным телеканала Rainews24, в момент схода лавины в отеле Rigopiano находились примерно 35 человек, в том числе 22 постояльца отеля и семеро сотрудников.

Ранее сообщалось о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.

Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, написав: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.

Дорога, ведущая к четырехзвездочному отелю в горах, была блокирована снегом, и спасателям пришлось добираться к нему на лыжах, позже, расчистив дорогу, подоспела и техника.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.

В конце октября - начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, оно унесло жизни почти 300 человек и оказалось самым сильным в стране с 1980 года.