Противники Трампа провели акцию на Тауэрском мосту в Лондоне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Группа активистов "Мосты, а не стены" (Bridges not walls), выступающих против избранного президента США Дональда Трампа, вывесила 25-метровый плакат со словами "Стройте мосты, а не стены" на Тауэрском мосту в Лондоне, сообщают в пятницу британские СМИ.

Протест приурочен к церемонии инаугурации Трампа, которая состоится позже в пятницу в Вашингтоне. Слова на плакате указывают на многократные заявления избранного президента о желании построить стену на границе США и Мексики для предотвращения проникновения в страну нелегальных иммигрантов.

Activists on London's Tower Bridge have a message for Donald Trump ahead of #Inauguration : Build bridges not walls #bridgesnotwalls pic.twitter.com/Hr5oqdRP4I — Karla Adam (@karlaadam) 20 января 2017 г.

Протест на Тауэрском мосту стал началом более масштабной акции, в ходе которой активисты планируют вывесить на мостах в разных странах мира плакаты с надписями против избранного президента США и сторонников ультраправых взглядов.

Только в Великобритании акции протеста должны пройти на более чем на 100 мостах.