Турция отказалась от требования ухода Асада

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Турция не будет настаивать на решении сирийского конфликта без президента Сирии Башара Асада, заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Шимшек отметил, что ответственность за продолжающуюся в Сирии почти шесть лет войну и гибель сотен тысяч людей "напрямую лежит на Асаде". Однако, продолжил он, Турция должна быть реалистичной в то время, как "факты на земле кардинально изменились", сообщает информационное агентство Associated Press.

До сих пор Анкара настаивала на том, что любое решение сирийского конфликта может быть достигнуто только при условии ухода Асада.

Между тем, сам Асад в интервью японским журналистам заявил, что не готов до конца доверять Турции, так как она оказывала помощь террористам.