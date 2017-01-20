Около 45 тыс. человек бежали из Гамбии в связи с политическим кризисом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Около 45 тысяч человек бежали из Гамбии в Сенегал в связи с разразившимся в стране политическим кризисом, сообщает в пятницу управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 75% беженцев - дети, сопровождаемые женщинами. В управлении также отметили, что количество беженцев может вырасти, если ситуация в стране не улучшится в ближайшее время.

Политический кризис в Гамбии разразился после того, как проигравший на выборах 1 декабря Яйя Джамме отказался покидать свой пост и обеспечить мирную передачу власти выигравшему выборы Адаме Барроу.