Старый город в Алеппо оказался разрушен на треть

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ЮНЕСКО заявили, что в результате сирийского конфликта старая часть города Алеппо разрушена на треть и повреждена на две трети, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В течение недели сотрудники ЮНЕСКО оценивали ущерб, нанесенный исторической части Алеппо. Они сообщили о значительных разрушениях Великой мечети Омейядов, Цитадели Алеппо и других исторических зданий.

В декабре сирийским правительственным войскам удалось восстановить контроль над Алеппо после длительного военного противостояния с оппозиционными и террористическими вооруженными группировками.