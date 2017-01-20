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В ДНР сообщили о гибели 12 ополченцев с начала января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что с 1 по 19 января от обстрелов противника погибли 12 ополченцев. Кроме того, были ранены 17 человек, среди которых 13 военнослужащих.

По данным представителя аппарата омбудсмена ДНР, "с 13 по 19 января на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили четыре человека". Из них, уточнил чиновник, двое военнослужащих и двое мирных граждан, в том числе один ребенок.

Он отметил, что с 14 по 19 января побили шесть человек, все они военнослужащие.

Теги: ДНР, Донбасс
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