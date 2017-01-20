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Секретная служба США будет называть Трампа "Магнатом"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Секретная служба США присвоила избранному президенту США Дональду Трампу псевдоним Mogul (магнат). Об этом сообщается в пятницу на сайте ShareAmerica, который создан госдепартаментом США.

Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы. Обычно все они начинаются с одной и той же буквы. Трампу присвоен псевдоним Mogul, первой леди Мелании Трамп - Muse (муза), а его дочери Иванке - Marvel (чудо), говорится в статье.

Рассказывая о малоизвестных фактах о новом президенте, издание отмечает, что после инаугурации Трамп станет вторым президентом США, в честь которого была открыта звезда на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе (в 1960 году свою звезду на аллее славы получил Рональд Рейган). В 2007 году Трамп удостоился этой чести за успешную работу продюсера и ведущего телевизионного реалити-шоу "Кандидат".

Много лет назад, рассказывает сайт, будущий президент сказал, что не любит рукопожатий, так как "помешан на чистоте". Однако в ходе избирательной кампании он без труда преодолел эту неприязнь. "Я политик. Можете себе представить, что произойдет, если я скажу, что отказываюсь пожать кому-то руку?" - сказал Трамп. По оценкам, за год президент США обменивается рукопожатиями около 65 тыс. раз.

Теги: Дональд Трамп
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