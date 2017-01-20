Россия выдала Италии мафиози Джемо

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская сторона передала итальянским правоохранителям криминального авторитета Джемала Микеладзе, подозреваемого в создании преступного сообщества.

"Сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола России осуществлена экстрадиция гражданина Грузии Джемала Микеладзе", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Так называемый "вор в законе" Джемал Микеладзе, известный в преступной среде как "Джемо", передан компетентным органам Италии, которые разыскивали его для привлечения к уголовной ответственности за организацию и участие в транснациональной криминальной ассоциации в Италии, нацеленной на совершение квартирных краж, вымогательств, взяточничества, отмывания незаконно добытых денег, фальсификацию документов.

Волк сообщила, что передача разыскиваемого состоялась в международном аэропорту "Шереметьево".

До марта 2016 года "Джемо" отбывал наказание в одной из кемеровских колоний за незаконный оборот наркотиков.

"Ранее его экстрадиции препятствовало наличие российского гражданства, однако в ходе проведения проверки выяснилось, что оно было получено с нарушением действующего законодательства", - добавили в пресс-центре.