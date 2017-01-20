Взрыв произошел в жилом доме под Парижем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в многоквартирном доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.
В результате взрыва обрушились два из четырех этажей дома.
О жертвах данных пока нет. Тем не менее известно, что пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.
#Explosion du #Subway à Boulogne Billancourt 💥 pic.twitter.com/sEAznPE2nK— Claire (@Claire_Biz) 20 января 2017 г.
Идут спасательные работы, три близстоящих дома эвакуированы. Причина взрыва пока не установлена. По данным телеканала, его причиной могла стать утечка газа - на первом этаже здания располагается ресторан быстрого питания.