Взрыв произошел в жилом доме под Парижем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в многоквартирном доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

В результате взрыва обрушились два из четырех этажей дома.

О жертвах данных пока нет. Тем не менее известно, что пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Идут спасательные работы, три близстоящих дома эвакуированы. Причина взрыва пока не установлена. По данным телеканала, его причиной могла стать утечка газа - на первом этаже здания располагается ресторан быстрого питания.



