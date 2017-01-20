На подпись Порошенко направлен закон о допуске иностранных военных на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу подписал закон об утверждении решения президента страны о допуске подразделений вооруженных сил других государств на украинскую территорию в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно информации на сайте украинского парламента, документ направлен на подпись главе государства.

Ранее Верховная рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях. За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.

Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 г. подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".

В частности, согласно опубликованным на сайте Верховной рады сопроводительным документам к законопроекту, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.