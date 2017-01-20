Трамп пообещал покончить с радикальным исламским терроризмом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу уничтожить радикальный исламский терроризм в мире.
"Радикальный исламский терроризм будет ликвидирован", - сказал он на своей инаугурационной речи.
"Мы будем укреплять существующие альянсы и создавать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма", - сказал Трамп.
Ранее, в том числе и еще во время избирательной кампании, Трамп выражал надежду на то, что США и Россия смогут объединить усилия в борьбе с терроризмом.
В пятницу 20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 45-го президента США.