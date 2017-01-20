Трамп подписал первые указы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, подписал первые указы, формирующие его администрацию. В окружении семьи, вице-президента Майка Пенса с супругой и других он подписал первые указы в качестве нового американского главы. Ставя свою подпись на документах, Трамп шутил и комментировал происходящее.

По информации американских СМИ, президент США подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. Он также поставил свою подпись на документах, формирующих кабинет министров, и указ, провозглашающий Национальный день патриотизма.

В США 20 января в 12:00 по вашингтонскому времени официально начался первый срок полномочий Трампа и закончилось президентство Барака Обамы.