Полиция задержала 90 человек в ходе беспорядков во время инаугурации Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Десятки человек были задержаны в результате беспорядков, которые произошли в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа, двое сотрудников полиции незначительно пострадали, сообщает полиция американской столицы.

"Были произведены многочисленные аресты, эти граждане обвиняются в участии в беспорядках", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией Вашингтона. Телеканал CNN сообщил о 90 задержанных.

В пресс-релизе полиции также отмечается, что в результате беспорядков были повреждены полицейские машины, а "двое патрульных получили легкие ранения в результате скоординированных нападений". В сообщении также отмечается, что полиция применяла перцовый газ.

Как отмечается в сообщении полиции, в 10.30 утра организованная группа людей двигалась маршем в северо-западной части города и на ходу "совершала акты вандализма и, в некоторых случаях, уничтожения имущества". По данным полиции, правонарушители были вооружены ломами и молотками. Ряд телеканалов распространил видео, на котором видно, что протестующие разбивали витрины магазинов и кафе, а также частные автомобили.