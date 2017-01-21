Саперы РФ в Алеппо обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие международного противоминного центра разминировали более двух тысяч гектаров в сирийском Алеппо, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации о массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов", - сообщили в департаменте.

Работу по разминированию районов Алеппо ведут военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.

По данным Минобороны РФ, группы разминирования в ходе инженерной разведки и разминирования задействует минно-розыскных собак, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-2С, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами (ПИПЛ), а также роботов-саперов "Уран-6". Кроме того, применяются переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.