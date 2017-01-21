Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США

До 2016 года Келли обучал военнослужащих и боролся с наркотрафиком в Южной и Центральной Америке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Кандидатура Джона Келли на пост министра внутренней безопасности утверждена Сенатом США в первый день президентства Дональда Трампа. Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование пока продолжается, но необходимое число голосов уже набрано. Как передает корреспондент "Интерфакса", из 100 сенаторов 88 выступили "за", 11- "против". Один представитель верхней палаты не голосовал.

Джон Келли в 2012 году возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствования транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке, а также оказания помощи в обучении военнослужащих латиноамерикнских и карибских стран.

14 января 2016 года ушёл в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

7 декабря 2016 года Трамп сообщил о намерении официально предложить Келли должность министра внутренней безопасности США.