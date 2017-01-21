Землетрясение зафиксировано у границы Китая и Казахстана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на субботу в 175 км к северо-западу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:07 мск в пятницу, имел координаты 46.26 градуса северной широты и 82.79 градуса восточной долготы и находился примерно в 15 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".